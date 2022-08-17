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Двойное убийство по горячим следам раскрыли в Актау
17 Августа 2022 19:52

Двойное убийство по горячим следам раскрыли в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау полицейские раскрыли двойное убийство по горячим следам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В 10:40 часов на пульт дежурного 102 поступил вызов об обнаружении в одной из квартир 14-го микрорайона трупов мужчины и женщины.

На место выехала следственно-оперативная группа, руководство департамента полиции и прокуратуры. По горячим следам установлен и задержан 28-летний подозреваемый. Его доставили в управление полиции города Актау.

Факт зарегистрирован по статье 99 части 2 УК РК. Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.



Фото: polisia.kz




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