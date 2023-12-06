Двойная продажа контейнеров: торговцы рынка «Кенжехан» в Алматы обратились за помощью к депутатам

Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев поднял проблемные вопросы торговцев рынка «Кенжехан» в Алматы, которым ранее владела сестра первого президента Казахстана Анипа Назарбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Причина моего сегодняшнего парламентского запроса — слезы граждан, попавших в сети несправедливости и не сумевших из них выбраться. Это наши граждане, которые торгуют на знаменитой «барахолке» в Алматы. Суровой зимой и душным летом людей, вынужденных с утра до вечера торговать в контейнерах, «грабит» каждый второй, чувствующий себя хозяином, — сказал Нартай Сарсенгалиев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Он отметил, что в письме, адресованном депутатам, торговцы рынка «Кенжехан» сообщили, что Назарбаева Анипа Абишевна последние 10 лет была владелицей рынка «Кенжехан». Люди из ее окружения продали каждое торговое место на рынке по $10 тысяч. Однако они предоставили только паспорта контейнеров, не подписав договоры купли-продажи. Тех, кто требовали договор, отправляли обратно со словами: «Мы будем владеть рынком вечно».

По словам торговцев, 4 апреля 2022 года 100% рынка «Кенжехан» продано ТОО «Митра Консалтинг» и гражданину Розенбергу Е.М.

- Говорят, что этот рынок был продан за Т640 млн. Прибывшие владельцы рынка потребовали от торговцев купить их же контейнеры за 325 тысяч тенге. То есть, народ дважды заплатил за одно место, — добавил Нартай Сарсенгалиев.

Причем людям опять не выдали документы о купле-продаже, а лишь вручили «договор».

Теперь торговцы требуют, чтобы им вернули дважды уплаченные деньги — либо люди из окружения Анипы Назарбаевой, либо новые владельцы рынка.

Также коммерсанты призвали обеспечить ежемесячную проверку законности действий по сбору дополнительных средств и закрытию рабочих мест, и принимать соответствующие меры.

На этом рынке, согласно озвученным данным, имеется около 1 тысячи контейнеров.



