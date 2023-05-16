Дворы, улицы и подъезды в Актау затопило из-за дождя

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Жители Актау пожаловались на затопленные после дождя улицы. Автомобилисты переживают, что машины могут получить гидроудар из-за езды по воде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

В Актауском городском акимате сообщили, что работники предприятия «Компания Строй Инвест 2020» всю ночь занимались ликвидацией последствий ливня.

«В Актау для откачки воды с улиц задействованы мобильные бригады общей численностью 65 человек и несколько единиц спецтехники (4 мотопомпы, 1 бойлер и 7 газелей). Также к работам по откачке воды привлечены 10 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, две пожарные техники и две мотопомпы ДЧС, которые пришли на помощь в работе по ликвидации ливневой воды», - сообщили в ведомстве.

Согласно прогнозам специалистов РГП «Казгидромет», до 19 мая в Мангистау прогнозируется преимущественно дождливая погода – пройдут кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, градом и грозой.