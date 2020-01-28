Дворы пожилых людей очищают от снега полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В выходные дни следователи и дознаватели управления полиции Петропавловска помогли одиноким и пожилым горожанам очистить дворы от снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, бойцы специального отряда быстрого реагирования помогли с расчисткой территории детского садика «Айголек», затем отправились к пожилой чете Амреновых. Заодно расспросили о других одиноко проживающих людях в округе и расчистили снег вокруг их домов.

Заместитель начальника следственного отдела Петропавловска Нуржан Омаров говорит, что вышли в свой выходной день не зря. Жители частного сектора последовали примеру полицейских и тоже взялись за лопаты.

«Нам известно о челлендже #BizBirgemiz, но наш выход с лопатами в руках нельзя считать участием в нём, ведь нам его никто не передавал. Просто мы каждый год в свободное от дежурства время помогаем одиноким и пожилым людям, которым не по силам самостоятельно вычистить снег на своих участках», — добавил командир спецподразделения Ерик Кульжанов.