24 Июня 2022 01:23

Дворы многоэтажных домов асфальтируют в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе продолжается асфальтирование дворов многоэтажных домов. С ходом дорожно-ремонтных работ ознакомился аким области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким осмотрел работы по асфальтированию дворов многоэтажек района Шанхай и реконструкцией аллеи Победы в Жилгородке. Аллею реконструируют согласно меморандума о социальной ответственности с компанией ERG.

«Проект по реконструкции аллеи Победы является частью меморандума о социальной отвеnственности между акиматом области и компанией ERG.

В его рамках предусмотрена установка новой входной группы, полная замена газона, установка автоматической поливной системы, посадка 1400 новых деревьев и кустарников, обустройство полян для отдыха, детской площадки, площадки для настольных игр и кардиотренажеров. В целях профилактики правонарушений на аллее будет установлена круглосуточная система видеонаблюдения», - сообщили в пресс-службе акимаnf области.

Кроме того, в Актобе завершаются дорожно-ремонтные работы на улице Малая Алия. Протяженность ремонтируемого участка – 1,5 километра. Практически завершена укладка нижнего слоя асфальтового покрытия.