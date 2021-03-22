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    09:50, 22 Март 2021 | GMT +6

    Дворовый клуб «Самғау» открыли в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - КГУ «Астана жастары» акимата города Нур-Султан совместно ГУ «Управление по вопросам молодежной политики города Нур-Султан» открыли новый дворовый клуб «Самғау» для детей с особыми потребностями, детей-сирот и детей из социально уязвимых семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

    Мероприятие приурочено к 30-летию Независимости Республики Казахстан, празднованию Наурыза и Дню спорта и мастерства. В клубе функционируют такие спортивные секции, как тогызкумалак, карате, қазақша күрес, дзюдо и шахматы.

    В церемонии открытия нового дворового клуба приняли участие аким района Байконур Нурбол Нурсагатов, руководитель ГУ «Управление молодежной политики города Нур-Султан» Кайрат Камбаров и общественный деятель столицы Таукен Кенесбекулы.

    Клуб «Самғау» расположен по адресу: Жолымбет, 43/ шоссе Алаш, 15/2.


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