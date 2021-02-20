Дворовый клуб «Babytown» открыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - КГУ «Астана жастары» акимата города Нур-Султана совместно с ГУ «Управление по вопросам молодежной политики города Нур-Султана» открыли новый дворовый клуб на базе общеобразовательно-оздоровительного центра «Babytown» для детей с особыми потребностями, лишенных родительского попечения, и из социально уязвимых семей, расположенного по адресу: пр. Кабанбай батыра, 5. Об этом сообщает официальный сайт акимата города.

Мероприятие приурочено к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан. На открытие дворового клуба был приглашен мастер спорта международного класса, чемпион мира по пара-танцам 2017 года, бронзовый призер чемпионата мира по пара-танцам 2019 года Ардак Отарбаев.

В клубе откроются такие спортивные секции, как каратэ, плавание, а из творческих кружков - рисование, танцы, грязелечение, подготовительные к школе курсы, а также массажная терапия.

«Одним из главных направлений молодежной политики является создание различных возможностей для подрастающего поколения вести здоровый образ жизни и расти здоровым гражданином, который будет работать в стране. Не осталось без внимания и создание благоприятной среды для рационального использования детского досуга, занятия детьми из малообеспеченных семей интересующими видами спорта или искусства. Сегодня мы открываем 24-й дворовый клуб в столице. Центр оказывает бесплатные услуги детям с особыми потребностями, детям-сиротам и детям из социально уязвимых семей. По поручению акима города, таких дворовых клубов в нашем городе будет больше», - сказал руководитель городского управления по вопросам молодежной политики Кайрат Камбаров, принявший участие в открытии клуба.