Дворовые территории благоустраивают в Курчатове

КУРЧАТОВ. КАЗИНФОРМ - В городе Курчатове области Абай проводится благоустройство дворовых территорий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

12 дворовых территорий, были выбраны для комплексного обновления и создания комфортной среды для проживания и отдыха.

Организация проекта благоустройства дворовых территорий осуществляется совместными усилиями городских властей и ТОО «Казцинк».

Планируется установка новых бордюров, асфальта, малых архитектурных форм и других элементов. Кроме того, за счёт средств акимата будет проведено улучшение освещения территорий.

Аким города Курчатова взял под личный контроль проведение работ по благоустройству. Он регулярно выезжает на объекты и контролирует качество и сроки проведения работ. Находясь непосредственно на объекте, он встречается с жителями, чтобы выслушать их пожелания и предпочтения. Все работы проводятся согласно графику.