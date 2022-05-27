27 Мая 2022 18:14

Дворец школьников открыли в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В объявленный Президентом страны Год детей в Таразе активно продолжается строительство новых объектов, предназначенных для подрастающего поколения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Таразе в преддверии Международного дня защиты детей состоялось открытие нового Дворца школьников «Бақытты болашақ».

На протяжении двух лет в Таразе для Центра внешкольной работы и детского творчества строился новый корпус на 600 мест. В здании самого центра проводились ремонтные работы, прилегающая территория благоустраивалась. В Городском центре внешкольной работы и детского творчества бесплатно обучаются сотни детей. С началом строительства дети и педагоги занимались в других зданиях города.

По плану общая площадь Дворца школьников составляет 11 520 квадратных метров. Кроме уже действующих кружков, здесь теперь будут работать кружки по судомоделированию, авиамоделированию, робототехнике, IT-центр, планетарий, обсерватория. Всего в новом Дворце школьников сегодня функционирует 81 кружок.

Почетными гостями торжественного открытия Дворца школьников стали гости из Российской Федерации, педагоги из всех регионов страны. Для участников торжественного открытия провели экскурсию по новому зданию.

В фойе представлена выставка научно-исследовательских и творческих работ учащихся. Гости посетили кабинеты робототехники, 3D-моделирования, авиамоделирования, судомоделирования, казахского и современного декоративно-прикладного искусства, ландшафтного дизайна и школы архитектуры и дизайна, коворкинг-центр, обсерваторию и планетарий.

В ходе республиканского структурированного диалога педагогов и специалистов по профилю внешкольных организаций «Инновации в дополнительном образовании: от идеи до реализации» с приветственным словом выступил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

«В Жамбылской области открыто около 80 внешкольных организаций дополнительного образования художественного, музыкального, научно-технического, военно-патриотического направлений. Количество таких объектов с каждым годом увеличивается, - сообщил глава региона - 2022 год объявлен Главой государства Годом детей. Счастливое детство подрастающего поколения – это наша общая задача».

По словам Нуржана Нуржигитова, в детских садах региона воспитывается более 57 тысяч детей, 244 тысячи детей обучаются в школах, 23 тысячи студентов – в колледжах.

«Наряду с вопросами повышения качества образования, не остаются без внимания и вопросы организации досуга детей. В новом Дворце школьников созданы все условия для развития творческого и интеллектуального потенциала молодого поколения. Как отметил Президент страны, благополучие детей – надежная гарантия успешного будущего нашего государства», - сказал аким области и пожелал детям и педагогом творческих успехов.

Советник министра образования и науки РК, директор республиканского учебно-методического центра дополнительного образования детей Раиса Шер в своем выступлении указала на важность создания благоприятных условий для полноценного развития детей.

«Уверена, что новый Дворец школьников станет инновационной площадкой как для детей, так и для педагогов, - сказала она. - В нашей стране функционируют 1 523 внешкольные организации. Это очень хороший показатель. Нам важно объединить усилия для организации углубленной допрофессиональной подготовки учащихся. Молодежь должна уверенно выбирать свою будущую профессию, быть креативной, с активной гражданской позицией. Нельзя забывать, что образованная молодежь – интеллектуальный потенциал страны».