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Дворец молодежи открылся в Жезказгане

24 Декабря 2021 18:15
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Дворец молодежи открылся в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказгане появился Дворец молодежи. Трехэтажное современное здание на 580 квадратных метров станет центром притяжения творческих людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В здании дворца уже работают бесплатные кружки по обучению детей ІТ-технологиям, дебатный клуб, секции по стрельбе из лука, тогыз кумалаку и шахматам. Также в здании есть коворкинг-центр, где могут проводить свой досуг юные жезказганцы.

«Я надеюсь, что в молодежном центре будут реализованы креативные идеи на благо нашего родного города, станут известны новые имена талантливых людей. Дворец молодежи призван стать диалоговой площадкой, местом для важных событий, мероприятий», – сказал аким города Кайрат Абсаттаров.

Первым крупным мероприятием, прошедшем во дворце, стало вручение грантов акимов Карагандинской области и города Жезказгана. Обладателями денежных сертификатов стали 17 начинающих предпринимателей.

Одной из обладательниц гранта главы города стала Данагуль Балмагамбет. Девушка в прошлом году открыла в Жезказгане реабилитационный и образовательный центр.

«Я арендую небольшое помещение, где занимаюсь с детьми с аутизмом, страдающими задержкой психоречевого развития. Также мы оказываем услуги образовательного центра, где занимаются школьники. В штате у меня 10 человек, включая логопедов, психологов, педагогов. Занимаются 35–40 детей. Вообще, в Жезказгане реабилитационные услуги очень востребованы. Но я не могу принять всех желающих, так как у нас небольшая площадь и нет всего необходимого оборудования. На грантовые средства в размере 800 тысяч тенге намерена купить коврики для детей, массажные кушетки, логопедические зонды. В будущем хочу расширяться. Помогать малоимущим и многодетным семьям, где есть дети с проблемами», – рассказала Данагуль.

Грантов главы области на развитие своего дела удостоены четыре человека, 13 стали победителями конкурса на грант акима Жезказгана «Лучший бизнес-проект».



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#Карагандинская область   #Общество   #Молодежь  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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