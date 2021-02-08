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Двоих врачей-стоматологов уволили за вымогательство в Алматы

Автор:  
Гульзат Сахова
8 Февраля 2021, 14:50
Двоих врачей-стоматологов уволили за вымогательство в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинка пожаловалась на врачей-стоматологов из городской клинической больницы №5. За свои услуги двое врачей просили деньги путем перевода на банковскую карту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алматинка пожаловалась на вымогателей в белых халатах

Как рассказала женщина, она привела своего пятилетнего сына к стоматологу, так как у ее ребенка нагноились десна, и необходимо было сделать надрез. Об этом она написала в своей жалобе на портале Жалобной книги Казахстана EGOV.PRESS.

«У ребенка был гной, и нужно было делать надрез на дёснах. Нас принял врач-стоматолог Насиров Маммадали 22.03.1993 года рождения. Так как гной у нас повторяется в третий раз, решено было сделать надрез и удалить четвертый зуб. Перед процедурой врач стоматолог Насиров Маммадали сказал, что мы должны заплатить ему денежную сумму 10 000 тенге. Точнее перевести на карту Kaspi Gold. Дети до 18 лет должны получать медицинскую помощь бесплатно в государственных учреждениях. И я считаю, что это вопиющая наглость! После отказа платить, он сделал надрез, но не стал удалять зуб. А процедура оказалась не просто болезненной, но и заставила меня засомневаться в профессиональности этого врача», - написала женщина.

По словам алматинки, это не первый подобный случай, с которым она сталкивается в данном медицинском учреждении.

«Полгода назад в той же больнице другой врач-стоматолог вымогал у меня деньги за консультацию в размере 2000 тенге и также просил перевести на карту Каспи голд. Имя врача, к сожалению, я не помню. Я считаю что, врачи, которые дают клятву Гиппократу, не должны быть столь меркантильными, наглыми и пользоваться беспомощностью пациентов. Особенно маленьких детей. Очень прошу принять меры»,- написала она.

В свою очередь, в управлении общественного здоровья Алматы сообщили, что по данному случаю было проведено служебное расследование, по итогам которого объявлены два выговора ответственным по отделению. Кроме того, два врача были освобождены от занимаемых должностей.

«Результаты расследования рабочей группы разобраны на собрании с сотрудниками приемного отделения с целью недопущения подобных случаев»,- сообщили в управлении.


Алматы   Коррупция   Здравоохранение  
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