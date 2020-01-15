Двоих рыбаков спасли в Павлодарской области
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Двоих рыбаков спасли в Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
«В 09:36 на пульт «112» города Экибастуза поступило сообщение о том, что двое мужчин 13 января выехали на рыбалку с ночевкой. 14 января около 14:00 часов один из мужчин сообщил супруге, что выезжают в обратный путь.
По пути домой их застала метель и около 22:00 часов связь с ними прервалась. Получив сообщение, сотрудники спасательного подразделения Экибастуза на высокопроходимой технике выехали на поиски людей. Оказалось, что двое рыбаков на автомобиле ВАЗ-2106 и застряли в снегу на расстоянии 10 км от поселка Шидерты», - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС Нурсултан Нурахметов.
Спасатели нашли рыбаков уже через два часа после поиска. С ними все было в порядке, оказание медицинской помощи не потребовалось. Рыбаков эвакуировали в поселок Шидерты.
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