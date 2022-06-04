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Двоих полицейских Самарканда уволили за применение силы к казахстанским туристам
4 Июня 2022 03:18

Двоих полицейских Самарканда уволили за применение силы к казахстанским туристам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Двое сотрудников полиции уволены за применение силы к казахстанским туристам в Самарканде, против них возбуждено уголовное дело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Национального информационного агентства Узбекистана.

На пресс-конференции с участием главы МВД Самаркандской области сообщалось, что двое сотрудников уволены из полиции и в отношении них прокуратурой возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сотрудники УВД Самарканда незаконно задержали казахстанских туристов и злоупотребили полномочиями по применению специальных технических средств.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров прокомментировал инцидент с казахстанскими туристами в Узбекистане, сообщив, что Министерство иностранных дел Казахстана обратилось с письмом узбекским коллегам, чтобы разобраться в ситуации.



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