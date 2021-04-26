Двоих подростков госпитализировали после ДТП в Павлодаре
«24 апреля в 10:00 напротив дома 101/1 по улице Толстого в городе Павлодаре 54-летний водитель автомашины «Daewoo Nexia» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу», - рассказала пресс-секретарь департамента полиции Павлодарской области Жанар Белялова.
В результате аварии пешеход с травмами попала в больницу, уточнила спикер. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
«В этот же день в 23:20, на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Чокина также произошло столкновение автомашин «Тойота RAV 4» и «Тойота Камри». В результате ДТП два пассажира автомашин марки «Тойота RAV 4» с различными травмами были госпитализированы», - отметила Ж. Белялова.
По её словам, 25 апреля в 16:20 во дворе дома 285 по проспекту Назарбаева 41-летний водитель автомобиля «Shkoda» сбил несовершеннолетнюю велосипедистку, которая из-за столкновения доставлена в больницу.
«По всем фактам проводятся проверки, назначены экспертизы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, все автомашины водворены на штрафстоянки», - заявила пресс-секретарь ДП Павлодарской области.