Двоих подростков госпитализировали после ДТП в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре 4 человека попали в больницу после трех ДТП. Среди потерпевших есть и подростки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«24 апреля в 10:00 напротив дома 101/1 по улице Толстого в городе Павлодаре 54-летний водитель автомашины «Daewoo Nexia» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу», - рассказала пресс-секретарь департамента полиции Павлодарской области Жанар Белялова.

В результате аварии пешеход с травмами попала в больницу, уточнила спикер. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

«В этот же день в 23:20, на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Чокина также произошло столкновение автомашин «Тойота RAV 4» и «Тойота Камри». В результате ДТП два пассажира автомашин марки «Тойота RAV 4» с различными травмами были госпитализированы», - отметила Ж. Белялова.

По её словам, 25 апреля в 16:20 во дворе дома 285 по проспекту Назарбаева 41-летний водитель автомобиля «Shkoda» сбил несовершеннолетнюю велосипедистку, которая из-за столкновения доставлена в больницу.

«По всем фактам проводятся проверки, назначены экспертизы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, все автомашины водворены на штрафстоянки», - заявила пресс-секретарь ДП Павлодарской области.