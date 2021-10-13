Двоих патрульных полицейских осудили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении двух сотрудников батальона патрульной полиции, возбужденное за совершение мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы суда, в апреле этого года подсудимые, будучи инспекторами службы батальона патрульной полиции, сообщили водителю о том, что он якобы допустил нарушение правил дорожного движения. Обманным путем они получили от него 150 тысяч тенге.

«Вина подсудимых доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, письменными доказательствами. Прокурор просил назначить подсудимым по пять лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в соответствующих органах. Представитель потерпевшего просил не наказывать подсудимых строго. Подсудимые вину признали, раскаялись в совершенном преступлении», - сообщили в пресс-службе суда.

При вынесении приговора суд принял во внимание наличие у подсудимых малолетних детей, их раскаяние и возмещение ущерба. В качестве отягчающего обстоятельства признано нарушение подсудимыми принятой присяги.

Патрульным назначили наказание в виде штрафа в 10-кратном размере от похищенной суммы, или по 1,5 млн тенге штрафа каждому. Работать в органах правопорядка они больше не смогут.

В адрес руководства департамента полиции области суд вынес частное постановление об установленных фактах нарушения закона.



