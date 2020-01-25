-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:51
-
-
-
-
-
Двоих парней с ножом задержали в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жители многоэтажки в Караганде через камеру видеонаблюдения заметили двоих подозрительных парней, которые долгое врея разгуливали во дворе и в подъезде. На видео было заметно, что они в руках держали нож, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Жители дома по улице Шахтеров, 31б всерьез обеспокоились о своей безопасности. После звонка в правоохранительные органы, сотрудники полиции оперативно установили личности парней и задержали их.
«Данные лица были засняты на мобильный телефон со стороны бдительных граждан, во время совершения ими противоправных действий. Принятыми мерами с помощью камер видеонаблюдения ЦОУ УП города Караганды сотрудниками Юго-Восточного ОП были установлены и доставлены в отдел полиции вышеуказанные лица, которые дали признательные показания по факту совершения кражи велосипеда. Вещественное доказательство изъято. Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 188 ч. 1 УК», - сообщили в пресс службе ДП Карагандинской области.
В настоящее время проводятся следственные действия.
- Пьяных водителей, лишенных прав, задержали на дорогах в СКО
- Лишение свободы до трех лет грозит за рекламу наркотиков двум карагандинцам
- Нацгвардейцы задержали вора благотворительных пожертвований в Усть-Каменогорске
- Похитители авиабагажа на сумму почти 1,5 млн тенге осуждены в Нур-Султане
- 111 человек спасены на дорогах Карагандинской области
- В коррупции подозревается замглавы управления культуры Шымкента
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана