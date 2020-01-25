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Двоих парней с ножом задержали в Караганде

25 Января 2020 11:30
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Двоих парней с ножом задержали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жители многоэтажки в Караганде через камеру видеонаблюдения заметили двоих подозрительных парней, которые долгое врея разгуливали во дворе и в подъезде. На видео было заметно, что они в руках держали нож, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Жители дома по улице Шахтеров, 31б всерьез обеспокоились о своей безопасности. После звонка в правоохранительные органы, сотрудники полиции оперативно установили личности парней и задержали их.

«Данные лица были засняты на мобильный телефон со стороны бдительных граждан, во время совершения ими противоправных действий. Принятыми мерами с помощью камер видеонаблюдения ЦОУ УП города Караганды сотрудниками Юго-Восточного ОП были установлены и доставлены в отдел полиции вышеуказанные лица, которые дали признательные показания по факту совершения кражи велосипеда. Вещественное доказательство изъято. Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 188 ч. 1 УК», - сообщили в пресс службе ДП Карагандинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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