Двоих мужчин задержали за призывы к участию граждан в несанкционированном митинге - МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Двоих мужчин задержали за призывы к участию граждан в несанкционированном митинге в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«21 февраля 2020 года граждане Мамай Жанболат Мамайулы, 1988 года рождения, и Рахматулла Жанболат Шекербекулы, 1991 года рождения, задержаны сотрудниками УП Карасайского района Алматинской области за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.488 ч.3 КоАП РК. Основанием задержания явились призывы Ж. Мамай и Ж.Рахматолла к участию граждан в несакционированном митинге, который они озвучили в соцсетях», - говорится в сообщении.

Отмечается, постановлением суда Карасайского района Ж.Мамаю назначен административный арест сроком на 3 суток, Ж. Рахматолла сроком на 15 суток.

Напомним, 20 февраля Генпрокуратура призвала казахстанцев воздержаться от участия в незаконных публичных акциях.