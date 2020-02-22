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Двоих мужчин задержали за призывы к участию граждан в несанкционированном митинге - МВД

22 Февраля 2020 10:15
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Двоих мужчин задержали за призывы к участию граждан в несанкционированном митинге - МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Двоих мужчин задержали за призывы к участию граждан в несанкционированном митинге в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

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«21 февраля 2020 года граждане Мамай Жанболат Мамайулы, 1988 года рождения, и Рахматулла Жанболат Шекербекулы, 1991 года рождения, задержаны сотрудниками УП Карасайского района Алматинской области за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.488 ч.3 КоАП РК. Основанием задержания явились призывы Ж. Мамай и Ж.Рахматолла к участию граждан в несакционированном митинге, который они озвучили в соцсетях», - говорится в сообщении.

Отмечается, постановлением суда Карасайского района Ж.Мамаю назначен административный арест сроком на 3 суток, Ж. Рахматолла сроком на 15 суток.

Напомним, 20 февраля Генпрокуратура призвала казахстанцев воздержаться от участия в незаконных публичных акциях.


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Ключевые слова: Алматинская область, МВД РК,
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