Двоих мужчин с тушей сайгака задержали полицейские Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Кызылординские полицейские задержали жителей области с тушей сайгака, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

23 января сотрудники отдела полиции Казалинского района Департамента полиции Кызылординской области совместно с сотрудниками Кызылординского регионального филиала РГКП «Охотзоопром» в ходе рейда в 20 километрах от населенного пункта Тапа остановили мотоцикл «ИЖ-Планета».

В ходе проверки в багажнике мотоцикла обнаружена одна туша животного, похожего на сайгака. В качестве подозреваемых задержаны два гражданина. Кроме того, с места происшествия изъято одноствольное охотничье ружье 16 калибра и три патрона.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование согласно пункту второму части четвертой статьи 337 УК РК «Незаконная охота в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование». Назначены экспертизы.