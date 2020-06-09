Двоих мужчин ранил из ружья неизвестный в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде в ходе возникшего конфликта два человека получили огнестрельные ранения. Полицейские разыскивают подозреваемого, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«9 июня в одном из жилых комплексов Караганды возник конфликт между тремя мужчинами. В ходе возникшей ссоры один из них причинил огнестрельные ранения из неустановленного оружия двоим участникам инцидента. Пострадавшие госпитализированы в медучреждение. Личность участников инцидента и обстоятельство произошедшего выясняется. По данному факту начато досудебного расследование по статье 293 часть 3 УК РК «Хулиганство с применением оружия», - сообщили в пресс службе ДП Карагандинской области.
На установление и задержание подозреваемого ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области. Проводится расследование.
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