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Двоих мужчин ранил из ружья неизвестный в Караганде

9 Июня 2020 16:47
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Двоих мужчин ранил из ружья неизвестный в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде в ходе возникшего конфликта два человека получили огнестрельные ранения. Полицейские разыскивают подозреваемого, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«9 июня в одном из жилых комплексов Караганды возник конфликт между тремя мужчинами. В ходе возникшей ссоры один из них причинил огнестрельные ранения из неустановленного оружия двоим участникам инцидента. Пострадавшие госпитализированы в медучреждение. Личность участников инцидента и обстоятельство произошедшего выясняется. По данному факту начато досудебного расследование по статье 293 часть 3 УК РК «Хулиганство с применением оружия», - сообщили в пресс службе ДП Карагандинской области.

На установление и задержание подозреваемого ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области. Проводится расследование.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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