Двоих мужчин из искореженного автомобиля извлекли спасатели в ВКО

УЛАНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области спасатели оказали помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что накануне вечером в районе села Донское Уланского района произошло дорожно транспортное происшествие. Сотрудники полиции обратились к спасателям за помощью, чтобы из искореженного автомобиля извлечь пострадавших.

«На месте было обнаружено, что зажатых нет, но два тяжело пострадавших человека ещё находились в автомобиле. Спасатели их извлекли и оказали первую помощь. До приезда врачей центра медицины катастроф ещё двоим потерпевшим также была оказана первая помощь», - пояснили в ДЧС ВКО.

Отметим, что все пострадавшие с различными травмами были переданы прибывшим на место ДТП медицинским работникам.





Фото: ДЧС ВКО