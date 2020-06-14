Двоих мужчин из искореженного автомобиля извлекли спасатели в ВКО
УЛАНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области спасатели оказали помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.
В ведомстве сообщили, что накануне вечером в районе села Донское Уланского района произошло дорожно транспортное происшествие. Сотрудники полиции обратились к спасателям за помощью, чтобы из искореженного автомобиля извлечь пострадавших.
«На месте было обнаружено, что зажатых нет, но два тяжело пострадавших человека ещё находились в автомобиле. Спасатели их извлекли и оказали первую помощь. До приезда врачей центра медицины катастроф ещё двоим потерпевшим также была оказана первая помощь», - пояснили в ДЧС ВКО.
Отметим, что все пострадавшие с различными травмами были переданы прибывшим на место ДТП медицинским работникам.
Фото: ДЧС ВКО
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