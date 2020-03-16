Двоих карагандинцев принудительно поместили на карантин

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде полицейские и врачи принудительно поместили в карантинный госпиталь двоих горожан. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс службу управления здравоохранения Карагандинской области.

«16 марта медицинскими работниками и сотрудниками полиции были принудительно госпитализированы в карантинный госпиталь двое жителей города Караганды, которые являются контактными лицами. Они помещены в карантинный госпиталь, где врачи под постоянным контролем будут наблюдать состояние их здоровья в течение 14 дней. Просим всех жителей области проявлять гражданскую ответственность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так как своевременное оповещение специальных служб поможет остановить цепочку контактных лиц и дальнейшую госпитализацию. Придерживаясь правил, принятых Правительством, мы защищаем не только себя, но и наших родных, близких», - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.