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Двоих карагандинцев принудительно поместили на карантин

16 Марта 2020 20:04
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Двоих карагандинцев принудительно поместили на карантин

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде полицейские и врачи принудительно поместили в карантинный госпиталь двоих горожан. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс службу управления здравоохранения Карагандинской области.

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«16 марта медицинскими работниками и сотрудниками полиции были принудительно госпитализированы в карантинный госпиталь двое жителей города Караганды, которые являются контактными лицами. Они помещены в карантинный госпиталь, где врачи под постоянным контролем будут наблюдать состояние их здоровья в течение 14 дней. Просим всех жителей области проявлять гражданскую ответственность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так как своевременное оповещение специальных служб поможет остановить цепочку контактных лиц и дальнейшую госпитализацию. Придерживаясь правил, принятых Правительством, мы защищаем не только себя, но и наших родных, близких», - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Безопасность, Коронавирус,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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