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Двоих из трех тонувших детей спасли отдыхающие в Актобе

30 Июля 2018 13:25 154
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Двоих из трех тонувших детей спасли отдыхающие в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В выходные на частном пляже на Актюбинском водохранилище в Актобе утонула девочка подросток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Несчастный случай произошел 29 июля вечером на частном пляже «Алау». Тонули сразу трое детей, двоих из них удалось спасти силами отдыхавших на пляже, однако 14-летняя девочка утонула.

«Несчастный случай произошел 29 июля на пляже «Алау». Силами оперативно-спасательного отряда и одной единицы техники было обнаружено и извлечено тело 14-летней девочки, которая утонула в 18-44 часов в оборудованном для купания месте», - сообщила пресс-секретарь ДЧС Актилек Кенес.

Как сообщалось ранее, в июле на другом частном пляже на Актюбинском водохранилище «Инжу» произошел обвал песка, в результате пострадали двое маленьких детей, 10-месячный малыш попал с переломами в реанимацию.

Купание на Актюбинском водохранилище требует особых мер предосторожности, так как в некоторых местах глубина водоема составляет более 20 метров.

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
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Автор:

Самал Ендибаева

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