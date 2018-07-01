Двоих из трех тонувших детей спасли отдыхающие в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В выходные на частном пляже на Актюбинском водохранилище в Актобе утонула девочка подросток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел 29 июля вечером на частном пляже «Алау». Тонули сразу трое детей, двоих из них удалось спасти силами отдыхавших на пляже, однако 14-летняя девочка утонула.

«Несчастный случай произошел 29 июля на пляже «Алау». Силами оперативно-спасательного отряда и одной единицы техники было обнаружено и извлечено тело 14-летней девочки, которая утонула в 18-44 часов в оборудованном для купания месте», - сообщила пресс-секретарь ДЧС Актилек Кенес.

Как сообщалось ранее, в июле на другом частном пляже на Актюбинском водохранилище «Инжу» произошел обвал песка, в результате пострадали двое маленьких детей, 10-месячный малыш попал с переломами в реанимацию.

Купание на Актюбинском водохранилище требует особых мер предосторожности, так как в некоторых местах глубина водоема составляет более 20 метров.