Двоих детей унесло на середину озера на надувном бассейне в Бурабае

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области спасли двоих детей на озере Малое Чебачье, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

По сообщению ведомства, вчера на озере Малое Чебачье едва не произошла трагедия. Ветром от берега унесло надувной бассейн, в котором находились двое детей пяти и восьми лет. Несмотря на сильный ветер и волны, дети сумели удержаться в бассейне до прибытия спасателей.

«В 18:53 часов поступило сообщение о том, что на озере Малое Чебачье Бурабайского района унесло волной детский бассейн с двумя несовершеннолетними детьми. К месту происшествия были направлены спасатели мобильного спасательного поста Ерлан Жапаров и Ерсин Нуракай», - рассказали в ведомстве.

«Прибыв на место, спасатели обнаружили на середине озера двоих испуганных детей, 2012 и 2015 годов рождения. Пересадив их в лодку, доставили на берег и передали родителям», - рассказал главный спасатель оперативно спасательного отряда Еркин Тюлепбергенов.

Напомним, с 5 июня на озере Малое Чебачье открыт мобильный спасательный пост, спасатели находятся на озере круглосуточно. Пост будет работать до конца купального сезона.

В Акмолинской области установилась теплая погода, что способствует значительному увеличению отдыхающих на объектах.