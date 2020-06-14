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Двоих детей унесло на середину озера на надувном бассейне в Бурабае

14 Июня 2020 16:18
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Двоих детей унесло на середину озера на надувном бассейне в Бурабае

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области спасли двоих детей на озере Малое Чебачье, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

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По сообщению ведомства, вчера на озере Малое Чебачье едва не произошла трагедия. Ветром от берега унесло надувной бассейн, в котором находились двое детей пяти и восьми лет. Несмотря на сильный ветер и волны, дети сумели удержаться в бассейне до прибытия спасателей.

«В 18:53 часов поступило сообщение о том, что на озере Малое Чебачье Бурабайского района унесло волной детский бассейн с двумя несовершеннолетними детьми. К месту происшествия были направлены спасатели мобильного спасательного поста Ерлан Жапаров и Ерсин Нуракай», - рассказали в ведомстве.

«Прибыв на место, спасатели обнаружили на середине озера двоих испуганных детей, 2012 и 2015 годов рождения. Пересадив их в лодку, доставили на берег и передали родителям», - рассказал главный спасатель оперативно спасательного отряда Еркин Тюлепбергенов.

Напомним, с 5 июня на озере Малое Чебачье открыт мобильный спасательный пост, спасатели находятся на озере круглосуточно. Пост будет работать до конца купального сезона.

В Акмолинской области установилась теплая погода, что способствует значительному увеличению отдыхающих на объектах.


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#Акмолинская область   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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