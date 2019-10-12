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Двоих детей спасли сотрудники ДЧС в Нур-Султане

12 Октября 2019 16:37
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Двоих детей спасли сотрудники ДЧС в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Двоих детей спасли сотрудники ДЧС в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».

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По информации ДЧС, оставшиеся в квартире по улице Шокана Валиханова без присмотра родителей дети, 2011 и 2015 г.р., сорвали кран в ванной комнате, затопили квартиру и залезли на окно.На место вызова незамедлительно направлен оперативно-спасательный отряд ДЧС. Они произвели вскрытие двери и спасли детей. Дети были переданы сотрудникам полиции. На месте вызова работали 4 человека личного состава и 1 единица техники.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
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