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вчера 22:27
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вчера 21:46
Двоих детей спасли от падения с 10-го этажа в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня в 18 часов 02 минуты на пульт «101» столичной Службы пожаротушения поступило сообщение о том, что в одном из многоэтажных домов по улице Косшыгулулы на высоте 10 этажа двое детей играют, бросая игрушки с балкона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Нур-Султана.
По прибытию спасателей установлено, что двое детей 2013 и 2015 годов рождения находились у окна балкона 10 этажа. Дети остались дома без присмотра взрослых. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей, с помощью автолестницы ребята были спасены и переданы сотрудникам департамента полиции.Напомним, что последний трагический случай произошел 2 августа текущего года на 8 этаже многоэтажного дома по улице Иманбаева с окна выпал и погиб 4-летний ребенок.
Уважаемые жители, столичный департамент по ЧС предупреждает:
- не оставляйте детей без присмотра взрослых!
- предупреждайте детей о безопасности!
- не верьте москитным сеткам!
- установите фиксатор на окна!
- не заставляйте мебель возле окон!
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