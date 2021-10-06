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    18:18, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Двоих детей спас от гибели в огне житель СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области двое детей – 11-ти и 6-ти лет - едва не погибли при пожаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, утром в селе Смирново Аккайынского района загорелся жилой дом. Мимо проезжал житель села Трудовое Рустам Джумабаев.

    Соседи кричали, что в доме находятся дети, отец ушел вместе с матерью в больницу. Над крышей дома поднимались клубы дыма, горела деревянная пристройка к дому.

    «Бросился в дом, быстро осмотрел все комнаты, нашел двоих малышей. Они, ни о чем не подозревая, играли на полу. Крикнул им, что пожар, схватил плед, завернул в него девочку, вынес их вместе с братом на улицу, передал соседям. Подумал, что в доме наверняка есть газовый баллон, который взорвался бы от огня. Забежал снова, отключил баллон, вынес его на улицу. Открытым огнем горела кровля, взрывался шифер», - рассказал Р.Джумабаев.

    Огонь уничтожил кровлю и пристройку, мебель и домашнее имущество. На тушение у караула ушло полчаса. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

    Свой поступок сельчанин героическим не считает. Уверен, что так поступил бы каждый мужчина.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Спасение Происшествия, ЧС Происшествия
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