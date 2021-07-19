Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Двое жителей Уральска изготавливали поддельные ПЦР-тесты

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Июля 2021, 14:29
Двое жителей Уральска изготавливали поддельные ПЦР-тесты

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники УКП ДП ЗКО раскрыли преступную схему подделки медицинских документов, в частности результатов ПЦР-тестов на COVID и справок приглашений от медучреждений РФ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Департаментом полиции Западно-Казахстанской области на постоянной основе проводится работа по выявлению и пресечению фактов, способствующих распространению коронавирусной инфекции. Подделка различных медицинских справок является серьезным преступлением, за которое придется отвечать по закону.
Управлением криминальной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое жителей Уральска в возрасте 19 лет. Они изготавливали поддельные ПЦР-тесты путем изменения ранее сканированного аналогичного ПЦР-теста и анкетных данных тестируемых.
Также предприимчивые дельцы подделывали приглашения медицинского учреждения, расположенного в Российской Федерации, для беспрепятственного пересечения государственной границы, якобы для лечения.
В ходе проведения обысковых мероприятий по месту работы и при личном досмотре у фигурантов изъяты соответствующие документы, подтверждающие их криминальную деятельность: ноутбук и денежные средства. По факту начато досудебное расследование по статье 385 УК РК.

Западно-Казахстанская область   Здравоохранение   МВД РК   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане