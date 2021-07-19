Двое жителей Уральска изготавливали поддельные ПЦР-тесты

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники УКП ДП ЗКО раскрыли преступную схему подделки медицинских документов, в частности результатов ПЦР-тестов на COVID и справок приглашений от медучреждений РФ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Департаментом полиции Западно-Казахстанской области на постоянной основе проводится работа по выявлению и пресечению фактов, способствующих распространению коронавирусной инфекции. Подделка различных медицинских справок является серьезным преступлением, за которое придется отвечать по закону.

Управлением криминальной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое жителей Уральска в возрасте 19 лет. Они изготавливали поддельные ПЦР-тесты путем изменения ранее сканированного аналогичного ПЦР-теста и анкетных данных тестируемых.

Также предприимчивые дельцы подделывали приглашения медицинского учреждения, расположенного в Российской Федерации, для беспрепятственного пересечения государственной границы, якобы для лечения.

В ходе проведения обысковых мероприятий по месту работы и при личном досмотре у фигурантов изъяты соответствующие документы, подтверждающие их криминальную деятельность: ноутбук и денежные средства. По факту начато досудебное расследование по статье 385 УК РК.