14 Июня 2022 04:47

Двое жителей Шымкента совершили 18 кибермошенничеств по всему Казахстану

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Мужчины успели обмануть граждан из разных городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

По словам начальника Следственного управления ДП города Шымкента Даулеткелди Абдраманова, в Управление полиции Абайского района обратилась местная жительница с заявлением о совершенном мошенничестве. Она сообщила, что она разместила в интернете объявление о продаже своей старой мебели. Через мессенджер потерпевшей поступило сообщение о том, что некто хочет купить мебель и попросил подтвердить заказ курьерской доставки, пройдя по ссылке. Женщина ввела запрашиваемые сайтом реквизиты своей банковской карты, после чего с ее счета исчезли 950 тыс. тенге, а онлайн-собеседник заблокировал ее в мессенджере.

«По заявлению гражданки полицейские зарегистрировали уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». Для выявления киберпреступников оперативники провели ряд розыскных мероприятий, в результате чего задержали двоих парней по месту жительства. При обыске у подозреваемых изъяты 6 сотовых телефонов и 21 SIM-карта», – добавил Д. Абдраманов.

Следствием установлено, что задержанные причастны еще к 17 аналогичным преступлениям по всей стране. В настоящее время досудебное расследование продолжается.