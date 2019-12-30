Двое жителей Нур-Султана задержаны за рекламу сайтов с наркотиками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичными полицейскими задержаны двое жителей города, причастных к рекламе интернет-сайтов, предлагающих синтетические наркотики. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

Сотрудниками полиции задержаны двое ранее судимых жителей столицы, 1989 и 1990 г.р, причастных к распространению рекламы интернет-сайтов и имеющих отношение к сбыту и вовлечению потребления наркотиков.





Нарушители при помощи трафаретов наносили названия интернет-сайтов, предлагающих синтетические наркотики, на стены жилых домов и гаражей. Задержанные привлечены к административной ответственности по ст. 505 КоАП РК.

С начала года полицейскими выявлено и заблокировано более 120 подобных сайтов, установлено и привлечено к ответственности 7 человек.

Департамент полиции города Нур-Султана просит всех, кому известна информация о противоправной деятельности задержанных лиц, сообщить на анонимные телефоны доверия управления по противодействию наркопреступности: 71-63-93, 71-62-60, либо 102.