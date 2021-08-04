Двое жителей Атырауской области после вакцинации стали миллионерами

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Двое жителей Курмангазинского района Атырауской области стали обладателями сертификатов на сумму в 3 млн тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области, в рамках акции «Вакцинируйся и выиграй денежный приз» в прямом эфире областного телеканала прошёл третий этап розыгрыша денежных призов от Гражданского Альянса Атырауской области.

​Первый сертификат на миллион тенге жительнице Курмангазинского сельского округа, индивидуальному предпринимателю Айман Жармухамбетовой вручила директор Курмангазинской районной больницы Гульсара Мутиева. Сертификат был подписан президентом объединения юридических лиц «Гражданский Альянс Атырауской области» Алибеком Семгалиевым. 30 июля Айман Жармухамбетова получила в поликлинике первый компонент вакцины «Спутник-V». Буквально через три дня к ней пришла радостная новость о том, что она выиграла денежный приз в рамках акции»

​Вторым победителем розыгрыша стал житель Аккольского сельского округа, водитель автомобиля врачебной поликлиники Аккольского сельского округа Насипулла Гарифов. Он получил первый компонент вакцины «Спутник-V» 11 июля, а второй — 29 июля. Сертификат на сумму 3 миллиона тенге победителю вручила врач Аккольской сельской поликлиники Асель Кабдолова.