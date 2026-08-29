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    Двое жителей Атырау задержаны с 277 кг осетровой рыбы

    Сотрудники Департамента полиции Атырауской области задержали двоих подозреваемых в перевозке 277,4 кг рыбы осетровых пород, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Двое жителей Атырау задержаны с 277 кг осетровой рыбы
    Фото: Polisia.kz.

    Автомобиль Toyota Ipsum был остановлен в микрорайоне Нурсая в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».

    При проверке в салоне автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 277,4 кг рыбы осетровых видов.

    В настоящее время двое подозреваемых водворены под стражу. По данному факту проводится досудебное расследование.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

    В полиции напомнили, что в соответствии с подпунктом 1) части 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Ранее браконьеров с 53 кг судака задержали в Карагандинской области.

    МВД РК Атырау Полиция Браконьерство
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор