Двое жителей Атырау задержаны с 277 кг осетровой рыбы

Сотрудники Департамента полиции Атырауской области задержали двоих подозреваемых в перевозке 277,4 кг рыбы осетровых пород, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

Автомобиль Toyota Ipsum был остановлен в микрорайоне Нурсая в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».

При проверке в салоне автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 277,4 кг рыбы осетровых видов.

В настоящее время двое подозреваемых водворены под стражу. По данному факту проводится досудебное расследование.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

В полиции напомнили, что в соответствии с подпунктом 1) части 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее браконьеров с 53 кг судака задержали в Карагандинской области.