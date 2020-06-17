Двое жителей Актюбинской области украли 10 голов КРС
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Двое жителей села Мартук Актюбинской области задержаны за скотокрадство, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.
В начале июня с вольного выпаса в 3 километрах от села Казанка Мартукского района были похищены 10 голов молодняка крупно-рогатого скота. Ущерб составил 1,5 млн тенге.
Оперативными сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий были установлены и задержаны двое 41-летних жителей села Мартук. Как выяснили полицейские, украденный скот, подозреваемые загнали в стадо коров соседнего крестьянского хозяйства и намеревались продать.
По факту кражи скота проводится досудебное расследование по статье 188-1 части 2 УК РК «Скотокрадство». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
По словам заместителя начальника ДП Актюбинской области Каната Нурмагамбетова, всё имеющееся поголовье скота необходимо поставить на учет в сельских администрациях, провести клеймение и таврирование каждой головы.
«Не нужно игнорировать организованные табуны в населённых пунктах. Отдав скот в организованный выпас, сельчане, прежде всего, обезопасят себя от краж скота. Если соблюдать ряд несложных правил, то можно существенно обезопасить свое имущество. Так, например, ни в коем случае не допускайте бесхозного выпаса скота, поскольку одиноко пасущаяся в поле или посадке корова является лакомой и легкой добычей преступника» - сказал Канат Нурмагамбетов.
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