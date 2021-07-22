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Двое жезказганцев выращивали коноплю у себя на даче
22 Июля 2021 15:07
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ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Двое дачников выращивали коноплю на своих участках в Жезказгане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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21 июля сотрудники УП города Жезказгана проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора» в одном из дачных обществ. Полицейские установили двух дачников, выращивавших на своих участках коноплю.
Так, с огорода 56-летнего мужчины полицейские изъяли 62 куста, а 7 кустов правоохранители обнаружили у 36-летнего дачника. Экспертиза заключила, что в обоих случаях изъятые растения являются коноплей.
Возбуждены уголовные дела по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Ведется расследование.
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