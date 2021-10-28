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    15:00, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Двое задержаны после смертельной драки в Шу

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Драка между собутыльниками переросла в поножовщину - два человека скончались, один в больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, трагический случай произошел 23 октября, примерно в девять часов вечера.

    «В ходе совместного распития алкогольных напитков в частном доме между пятью жителями города Шу произошла ссора, переросшая в драку. В результате полученных ножевых ранений два человека скончались, один мужчина госпитализирован в реанимационное отделение Шуской городской больницы», - сообщили в ведомстве.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 99, часть 2, пункт 1 УК РК.

    В результате следственных действий задержано двое местных жителей. Следствие продолжается, назначен ряд судебных экспертиз.

    «Согласно статье 201 УПК РК иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению», - отметили в пресс-службе.


    Теги:
    Криминал Жамбылская область Происшествия Правоохранительные органы
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