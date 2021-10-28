Двое задержаны после смертельной драки в Шу

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Драка между собутыльниками переросла в поножовщину - два человека скончались, один в больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, трагический случай произошел 23 октября, примерно в девять часов вечера.

«В ходе совместного распития алкогольных напитков в частном доме между пятью жителями города Шу произошла ссора, переросшая в драку. В результате полученных ножевых ранений два человека скончались, один мужчина госпитализирован в реанимационное отделение Шуской городской больницы», - сообщили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99, часть 2, пункт 1 УК РК.

В результате следственных действий задержано двое местных жителей. Следствие продолжается, назначен ряд судебных экспертиз.

«Согласно статье 201 УПК РК иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению», - отметили в пресс-службе.