29 Августа 2022 16:37

Двое юных казахстанских теннисистов стали чемпионами международных турниров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередным успехом казахстанских юниоров на турнирах серии ITF и Tennis Europe завершилась минувшая теннисная неделя. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В Чолпон-Ате (Кыргызстан) на турнире под эгидой международной теннисной федерации четвертой категории Ерасыл Ердилда стал победителем в одиночном разряде. В финале он обыграл третьего сеянного Касра Рахмани из Ирана. При счете 3:0 в пользу казахстанца Рахмани отказался от продолжения борьбы.

На этом же турнире в парном разряде у девушек Адеми Аманкелди с Владиславой Андреевской уверенно победила россиянок Кристину Белкову/Ксению Крупенину - 6:4, 6:2.

Продолжает радовать казахстанских любителей тенниса Роберт Каминский. На турнире серии Tennis Europe среди игроков до 12 лет первой категории в немецком Кобленце юный казахстанец завоевал очередной трофей. В финале Роберт не оставил шансов восходящей теннисной звезде Ирана Кирашу Садижзаде - 6:3, 6:2. Для уроженца Алматы этот титул стал уже вторым за две недели.

Там же в Кобленце еще один казахстанец Турсаид Даркен стал финалистом в парном разряде. Младший брат Зары Даркен в дуэте с Кирашом Садижзаде в финале уступил немцам Лиану Бинерту/Максу Гомбеку со счетом 3:6, 6:4, 1:10.

В Черногории на турнире серии ТЕ третьей категории 11-летняя Ясмин Дюсембаева дошла до полуфинала, где уступила румынке Ясин Строе - 6:3, 3:6, 8:10.

Казахстанская молодежь до 18 лет заканчивает подготовительный этап к юниорскому открытому чемпионату США. В этом году в квалификации Juniors US честь Казахстана будут защищать: Максим Батютенко, Аружан Сагандыкова и Сандугаш Кенжибаева.

В Вашингтоне на турнире первой категории серии ITF Juniors Дана Байдаулет совершила историческое достижение. Во втором круге казахстанка сыграла невероятно длинный матч в историй юношеских турниров Америки против Японки Саяки Иши, занимающей 37-ю строчку в мировом юниорском рейтинге. Дана за 4 часа и 52 минуты сломила сопротивление японки со счетом 7:6 (7:3) 6:7 (5:7) 7:6 (7:4).

Фото: ktf.kz