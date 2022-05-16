16 Мая 2022 17:43

Двое юношей и подросток утонули в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Двое юношей в возрасте 21, 19 лет и 15-летний подросток утонули в Карагандинской области. Тела двоих из них извлекли со дна реки Кусак, одного утонувшего нашли в Кенгирском водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За прошедшие выходные 14-15 мая подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области осуществили 62 выезда. Из них на тушение пожаров и случаев горения – 45, на проведение аварийно-спасательных работ – 12, при этом спасено 4 человека.

К сожалению, не удалось спасти двоих парней, утонувших в реке Кусак Актогайского района Карагандинской области. 14 мая в 12:00 на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что в Кусакском сельском округе, в 3 км южнее от села Кошкар, пропали молодой человек, 2001 года рождения, и подросток, 2007 года рождения, которые выехали в сторону реки Кусак и не вернулись.

«Поисковые работы проводились силами департаментов по ЧС, полиции, местных исполнительных органов и местных жителей. Всего в поисковых работах были задействованы 86 человек, 29 единиц техники и 2 плавательных средств. В 12:35 местными жителями в реке было обнаружено тело 21-однолетнего погибшего. Второй погибший был найден спасателями в 17:55 на глубине 6 метров. Обстоятельства гибели устанавливаются», - сообщили в пресс-службе ДЧС по Карагандинской области.

Еще одна трагедия на воде произошла в городе Жезказган на Кенгирском водохранилище. В районе дачного общества «Спутник» спасатели извлекли из воды тело молодого человека, 2003 года рождения. Обстоятельства его гибели устанавливаются.

Департамент по ЧС Карагандинской области предупреждает жителей региона о том, что купальный сезон не начался, и просит воздержаться от купания в холодной воде.

Для недопущения трагедии нужно соблюдать правила поведения на воде: не заходить в воду выше пояса тем, кто не умеет плавать, не купаться в нетрезвом состоянии, ночью и в незнакомых местах.

О всех фактах происшествий и ЧС необходимо звонить по телефонам – 112 или 8(7212) 43-36-36, 43-37-37.