Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Алматинской области

ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Три человека погибли при пожаре в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

10 ноября в 03:40 часов в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о возгорании дома в городе Талгаре.

«На место вызова незамедлительно направлены силы и средства Специализированной пожарной части №2 города Талгара в количестве 6 сотрудников и 2 ед. техники»,- сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

По прибытии на место вызова, установлено, что происходит полное возгорание жилого дома и произошло обрушение потолочного перекрытия.

В ходе тушения пожара, на месте обнаружены тела трех человек: 2012, 2001 и 1976 годов рождения.

Пожар локализован 04:06 и ликвидирован в 04:50 на площади 40 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Во избежание возникновения пожара в жилом доме ДЧС Алматинской области просит граждан не пренебрегать правилами пожарной безопасности в быту.