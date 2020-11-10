Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Алматинской области
ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Три человека погибли при пожаре в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
10 ноября в 03:40 часов в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о возгорании дома в городе Талгаре.
«На место вызова незамедлительно направлены силы и средства Специализированной пожарной части №2 города Талгара в количестве 6 сотрудников и 2 ед. техники»,- сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.
По прибытии на место вызова, установлено, что происходит полное возгорание жилого дома и произошло обрушение потолочного перекрытия.
В ходе тушения пожара, на месте обнаружены тела трех человек: 2012, 2001 и 1976 годов рождения.
Пожар локализован 04:06 и ликвидирован в 04:50 на площади 40 кв.м. Причина пожара устанавливается.
Во избежание возникновения пожара в жилом доме ДЧС Алматинской области просит граждан не пренебрегать правилами пожарной безопасности в быту.
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