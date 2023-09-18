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    01:14, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Двое взрослых и четверо детей погибли в ДТП на трассе в ЗКО

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    Шесть человек, в том числе четверо детей, погибли в результате столкновения фуры и легковушки на трассе в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    По данным полиции, 17 сентября примерно в 19:30 часов возле поселка Бекей на 290 км автодороги республиканского значения Самара-Шымкент произошло ДТП.

    «Столкнулись фура DAF и легковушка Lada Priora. В результате погибло 6 человек: 34-летний мужчина, 35-летняя женщина и 4 несовершеннолетних (2012, 2013, 2018, 2022 годов рождения). Также пострадал 37-летний водитель фуры», - говорится в сообщении.

    Для выяснения обстоятельств на месте работают сотрудники полиции ДП области.


    Теги:
    Западно-Казахстанская область Видео ДТП Происшествия, ЧС для mail.ru
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