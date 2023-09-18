Двое взрослых и четверо детей погибли в ДТП на трассе в ЗКО

Шесть человек, в том числе четверо детей, погибли в результате столкновения фуры и легковушки на трассе в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

По данным полиции, 17 сентября примерно в 19:30 часов возле поселка Бекей на 290 км автодороги республиканского значения Самара-Шымкент произошло ДТП.

«Столкнулись фура DAF и легковушка Lada Priora. В результате погибло 6 человек: 34-летний мужчина, 35-летняя женщина и 4 несовершеннолетних (2012, 2013, 2018, 2022 годов рождения). Также пострадал 37-летний водитель фуры», - говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств на месте работают сотрудники полиции ДП области.