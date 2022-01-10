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Двое военнослужащих Нацгвардии награждены посмертно

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
10 Января 2022, 14:00
Двое военнослужащих Нацгвардии награждены посмертно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства посмертно награждены погибшие в схватке с террористами двое военнослужащих срочной службы Национальной гвардии РК рядовой Кайсаров Мадияр Оразалыулы и рядовой Аманов Айбат Ерболулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

Рядовой Кайсаров Мадияр Оразалыулы (воинская часть 5514) и рядовой Аманов Айбат Ерболулы (воинская часть 5547) были награждены орденом «Айбын» ІІІ степени (посмертно).

Они по сути дела стояли в первых рядах в борьбе с вооруженными террористами, принимая основной удар на себя, не давая мародерам бесчинствовать, грабить и убивать, при этом находясь в неравных условиях. Гвардейцы всему миру показали мужество и героизм в борьбе с преступниками, высокий боевой и моральный дух, верность Военной присяге и долгу перед народом Казахстана

В непростых условиях, личный состав Национальной гвардии вместе с другими силовыми структурами с первых дней беспорядков в стране стойко и мужественно защищал конституционный строй Казахстана, права и свободы каждого гражданина, устанавливая правопорядок в государстве.

Имена Мадияра и Айбата навечно будут занесены в летопись Национальной гвардии. Командованием войск оказывается всесторонняя моральная и материальная поддержка родным погибших военнослужащих.


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