Двое водителей устроили экстремальное ралли в центральном парке Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уличных гонщиков задержали столичные полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу депаратмента полиции города Нур-Султана.

Вечером на территории центрального парка операторы видеонаблюдения заметили двух водителей, устроивших между собой гонки.

Любители экстремальной езды носились по дорогам парка на высокой скорости, нарушая правила дорожного движения.

На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж патрульной полиции. На территории парка двух водителей автомашин марок BMW и Toyota Camry задержали полицейские.

В результате разбирательства в отношении нарушителей было составлено в общей сложности 6 административных протоколов. Среди нарушений: повреждение дорожного покрытия, управление технически неисправным автомобилем, маневры без подачи сигнала и соблюдения безопасности, движение с непристегнутыми ремнями безопасности.

Кроме того, BMW за наличие технических неисправностей водворили на коммунальную стоянку.





Как отметил начальник управления местной полицейской службы ДП Нур-Султана Арман Айтмагамбетов, законодательством уличные гонки запрещены, поскольку участники нередко нарушают правила дорожного движения, создавая опасность для людей, других автомобилей и разрушают городские объекты.