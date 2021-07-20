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    21:38, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Двое водителей скончались в ДТП в Актюбинской области

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    АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ - Двое человек скончались в результате ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Как сообщили в полиции, 19 июля в 14:00 на трассе Кенкияк-Сарыколь произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2115 и ВАЗ-2110.

    В результате ДТП водители автомашин скончались на месте. 83-летний пассажир автомашины ВАЗ-2115 был госпитализирован в районную больницу. Причины ДТП выясняются. По факту ДТП начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека«. Назначены необходимые экспертизы.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Актюбинская область
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