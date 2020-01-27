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Двое вкладчиков «Банка Астаны» не забирают свои 10-миллионные вклады - КФГД

27 Января 2020 13:13
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Двое вкладчиков «Банка Астаны» не забирают свои 10-миллионные вклады - КФГД

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Срок выплаты возмещения вкладчикам АО «Банк Астаны» в отделениях продлен до 27 июля 2020 года. Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) и Евразийский банк уже подписали соответствующее соглашение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По выбору вкладчика деньги могут быть выплачены наличными или переводом на банковский счет.

Евразийский банк выплачивает возмещение вкладчикам АО «Банк Астаны» от имени и за счет средств КФГД с 26 января 2019 года. 75% обязательств перед вкладчиками было погашено уже в первые три дня с начала выплаты, 95% – за первый месяц. На данный момент вкладчикам АО «Банк Астаны» выплачено 37 млрд тенге, а остаток обязательств перед вкладчиками, которые пока не обратились в банк-агент, составляет только 1% от первоначальной суммы обязательств.

Число обратившихся за выплатой вкладчиков остается небольшим: из 268 тысяч вкладчиков АО «Банк Астаны» банк-агент посетили только 59 тысяч, а процент обращений по всем регионам не превышает 28%. Основная причина – большое число счетов с небольшим остатком: порядка 95% невостребованных депозитов – на сумму менее пяти тысяч тенге, в том числе 80% – в пределах одной тысячи тенге. Вкладчики, как правило, не спешат получить возмещение по небольшим депозитам.

Однако остаются и крупные депозиты: двое вкладчиков, которые пока не обратились в банк-агент, имеют депозиты на максимальную сумму возмещения – 10 миллионов тенге, 30 вкладчиков – более миллиона тенге, 346 человек – более 100 тысяч тенге, 5 тысяч человек – более 10 тысяч тенге.

В этих условиях руководство КФГД и Евразийского банка посчитали необходимым и далее обеспечивать вкладчикам АО «Банк Астаны» возможность получить выплату там, где они живут и работают.

Вкладчиков АО «Банк Астаны» ожидают в любом отделении Евразийского банка. Если вкладчик лично обращается за выплатой, достаточно обратиться к менеджеру счета в отделении с документом, удостоверяющим личность, а бланк заявления можно заполнить на месте. Максимальный срок рассмотрения заявления и выплаты денег – 5 рабочих дней.

АО «Банк Астаны» был лишен лицензии на проведение всех банковских операций 18 сентября 2018 года. 26 ноября 2018 года Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации банка – это решение вступило в законную силу 9 января 2019 года.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов продолжает выплату вкладчикам АО «Банк Астаны», АО «Qazaq Banki» и АО «Эксимбанк Казахстан». 99,3% депозитов в этих банках были полностью защищены гарантией, и вкладчики получили или имеют право получить возмещение на полную сумму своего депозита с накопленным вознаграждением.

Процент исполненных обязательств перед вкладчиками каждого из трех банков превышает 98%: в АО «Банк Астаны» – 98,8%, в АО «Qazaq Banki» – 98,9%, в АО «Эксимбанк Казахстан» – 99,4%. На данный момент вкладчикам трех банков выплачено 57,7 миллиардов тенге из резерва Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

В соответствии с последними изменениями в законодательство, с 1 января 2020 года КФГД будет начинать выплату в течение 35 рабочих дней с даты лишения банка лицензии на проведение всех банковских операций – ожидание судебных решений исключено.


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Ключевые слова: Экономика,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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