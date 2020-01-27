Двое вкладчиков «Банка Астаны» не забирают свои 10-миллионные вклады - КФГД

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Срок выплаты возмещения вкладчикам АО «Банк Астаны» в отделениях продлен до 27 июля 2020 года. Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) и Евразийский банк уже подписали соответствующее соглашение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По выбору вкладчика деньги могут быть выплачены наличными или переводом на банковский счет.

Евразийский банк выплачивает возмещение вкладчикам АО «Банк Астаны» от имени и за счет средств КФГД с 26 января 2019 года. 75% обязательств перед вкладчиками было погашено уже в первые три дня с начала выплаты, 95% – за первый месяц. На данный момент вкладчикам АО «Банк Астаны» выплачено 37 млрд тенге, а остаток обязательств перед вкладчиками, которые пока не обратились в банк-агент, составляет только 1% от первоначальной суммы обязательств.

Число обратившихся за выплатой вкладчиков остается небольшим: из 268 тысяч вкладчиков АО «Банк Астаны» банк-агент посетили только 59 тысяч, а процент обращений по всем регионам не превышает 28%. Основная причина – большое число счетов с небольшим остатком: порядка 95% невостребованных депозитов – на сумму менее пяти тысяч тенге, в том числе 80% – в пределах одной тысячи тенге. Вкладчики, как правило, не спешат получить возмещение по небольшим депозитам.

Однако остаются и крупные депозиты: двое вкладчиков, которые пока не обратились в банк-агент, имеют депозиты на максимальную сумму возмещения – 10 миллионов тенге, 30 вкладчиков – более миллиона тенге, 346 человек – более 100 тысяч тенге, 5 тысяч человек – более 10 тысяч тенге.

В этих условиях руководство КФГД и Евразийского банка посчитали необходимым и далее обеспечивать вкладчикам АО «Банк Астаны» возможность получить выплату там, где они живут и работают.

Вкладчиков АО «Банк Астаны» ожидают в любом отделении Евразийского банка. Если вкладчик лично обращается за выплатой, достаточно обратиться к менеджеру счета в отделении с документом, удостоверяющим личность, а бланк заявления можно заполнить на месте. Максимальный срок рассмотрения заявления и выплаты денег – 5 рабочих дней.

АО «Банк Астаны» был лишен лицензии на проведение всех банковских операций 18 сентября 2018 года. 26 ноября 2018 года Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации банка – это решение вступило в законную силу 9 января 2019 года.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов продолжает выплату вкладчикам АО «Банк Астаны», АО «Qazaq Banki» и АО «Эксимбанк Казахстан». 99,3% депозитов в этих банках были полностью защищены гарантией, и вкладчики получили или имеют право получить возмещение на полную сумму своего депозита с накопленным вознаграждением.

Процент исполненных обязательств перед вкладчиками каждого из трех банков превышает 98%: в АО «Банк Астаны» – 98,8%, в АО «Qazaq Banki» – 98,9%, в АО «Эксимбанк Казахстан» – 99,4%. На данный момент вкладчикам трех банков выплачено 57,7 миллиардов тенге из резерва Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

В соответствии с последними изменениями в законодательство, с 1 января 2020 года КФГД будет начинать выплату в течение 35 рабочих дней с даты лишения банка лицензии на проведение всех банковских операций – ожидание судебных решений исключено.