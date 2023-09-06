Двое вандалов повредили дверь в одном из ЖК Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В одном из жилых комплексов города неизвестные повредили входную дверь. Мужчин наказали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Астаны.

В ходе мониторинга социальных сетей столичные стражи порядка выявили видео, где двое мужчин намеренно повредили дверную раму в одном из жилых комплексов.

Полицейскими Управления полиции района Сарыарка личности мужчин установлены. Оказалось, они являются жителями этого же дома. Они объяснили, что не могли попасть внутрь.

По данному факту за нарушение общественного порядка в отношении правонарушителя возбуждено административное производство по статье «Мелкое хулиганство.

Материал направлен в Специализированный административный суд по административным правонарушениям для принятия мер воздействия. Нарушителям грозит штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Стоит отметить, что за 8 месяцев текущего года в столице зарегистрировали более 10 тысяч случаев нарушения общественного порядка.