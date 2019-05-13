Двое в масках ограбили автозаправку в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В городе Тайынша Северо-Казахстанской области произошло разбойное нападение на автозаправочную станцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео нападения распространилось в социальных сетях. Двое неизвестных в масках разбили стекло, ограбили кассу. В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что добычей грабителей стали 10 тыс. тенге.

«Совместными усилиями сотрудников криминальной полиции департамента и Тайыншинского районного отдела полиции оба подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства преступления», - прокомментировали в пресс-службе.

Факт нападения на автозаправку внесён в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье «Разбой».