Двое в масках ограбили автозаправку в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В городе Тайынша Северо-Казахстанской области произошло разбойное нападение на автозаправочную станцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео нападения распространилось в социальных сетях. Двое неизвестных в масках разбили стекло, ограбили кассу. В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что добычей грабителей стали 10 тыс. тенге.
«Совместными усилиями сотрудников криминальной полиции департамента и Тайыншинского районного отдела полиции оба подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства преступления», - прокомментировали в пресс-службе.
Факт нападения на автозаправку внесён в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье «Разбой».
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