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Двое в масках ограбили автозаправку в СКО

13 Мая 2019 19:11 154
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Двое в масках ограбили автозаправку в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В городе Тайынша Северо-Казахстанской области произошло разбойное нападение на автозаправочную станцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео нападения распространилось в социальных сетях. Двое неизвестных в масках разбили стекло, ограбили кассу. В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что добычей грабителей стали 10 тыс. тенге.

«Совместными усилиями сотрудников криминальной полиции департамента и  Тайыншинского  районного отдела полиции оба подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства преступления», - прокомментировали в пресс-службе.

Факт нападения на автозаправку внесён в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье «Разбой».

 

 

 

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия, МВД РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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