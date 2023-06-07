Двое убиты в результате стрельбы после церемонии вручения дипломов в США

РИЧМОНД. КАЗИНФОРМ - Во вторник вечером в Ричмонде, штат Вирджиния, вооруженный мужчина открыл огонь и убил двух человек, ранив еще пятерых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Сотни людей собрались в Монро-парке в Ричмонде после церемонии вручения дипломов в местной средней школе, чтобы сфотографироваться. Веселое мероприятие превратилось в кошмар из-за стрельбы, когда пришедшие на церемонию стали спасаться бегство от выстрелов, в том числе 9-летняя девочка, которую сбила машина.

Исполняющий обязанности начальника полиции Ричмонда Рик Эдвардс отметил, что сначала полиция задержала двух человек, но позже выяснилось, что один из них непричастен к стрельбе. Другой — 19-летний парень, который, по мнению следователей, мог быть знаком с одной из жертв и имел четыре пистолета, — был задержан во вторник вечером.

Полиция выдвинет против задержанного обвинения в убийстве второй степени, сказал Эдвардс.

В результате стрельбы погибли 18-летний парень, окончивший школу во вторник, и 36-летний мужчина, присутствовавший на церемонии.

Стрельба произошла в парке Монро после церемонии вручения дипломов в местной средней в театре Альтриа. Парк находится на территории кампуса Университета Содружества Вирджинии, через дорогу от театра.

Помимо двоих убитых, огнестрельные ранения получили еще пятеро — 14-летний мальчик и четверо мужчин в возрасте от 31 до 58 лет. По словам Эдвардса, четверо из пострадавших получили неопасные для жизни травмы.

Эдвардс сказал, что 9-летняя девочка, сбитая автомобилем, получает лечение в больнице с неопасными для жизни травмами.

Трое дежурных офицеров, охранявших церемонию, услышали выстрелы снаружи около 17:15 вечера по местному времени.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, но был задержан другими полицейскими.

Мэр Ричмонда Левар М. Стони пообещал, что все, кто был причастен к инциденту, будут привлечены к ответственности «не только ради пострадавших семей, но и для города».