Двое убиты, 60 арестованы в ходе продолжающихся протестов в Чикаго

ЧИКАГО. КАЗИНФОРМ - Два человека были застрелены и по меньшей мере 60 были арестованы во время продолжающихся протестов в Чикаго (США) и его пригороде, об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Xinhua.

Протесты и грабежи распространились на север, запад и юг Чикаго. Район Большой Чикаго был разграблен и серьезно пострадал от беспорядков, которые начались еще в субботу вечером.

В понедельник губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Притцкер объявил о вводе дополнительных 250 военнослужащих Национальной гвардии Иллинойса и 300 сотрудников полиции штата Иллинойс, чтобы помочь укрепить отделения полиции штата. Ранее он объявил семь округов Иллинойса зоной бедствия.

Комендантский час был введен в Чикаго в субботу с 9 часов вечера до 6 часов утра, с остановкой всех автобусных и железнодорожных перевозок.

Несмотря на это, понедельник был уже третьим днем непрекращающихся протестов и грабежей в Чикаго, его окрестностях и пригородах.

Напомним, смерть Джорджа Флойда привела к протестам в Миннеаполисе и многих других городах США, которые не утихают вот уже шестой день. Активисты схлестнулись с полицией в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии и других городах. Власти более 40 городов США были вынуждены ввести комендантский час из-за протестов.

Ранее сообщалось, по результатам официального вскрытия тела Джорджа Флойда, умершего во время задержания полицией в Миннеаполисе, его смерть была вызвана механической асфиксией и должна рассматриваться как насильственная.