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    20:50, 25 Август 2023 | GMT +6

    Двое туристов потерялись в ущелье Котырбулак

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талгарском районе в ущелье Котырбулак двое туристов, потерявшись, вызвали спасателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

    Инцидент произошел 24 августа. В 22:14 спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС нашли потерявшихся в районе туристического комплекса Алматау (ущелье Котырбулак), которые при спуске в сторону Медео прошли указатель и заблудились.

    В МЧС напомнили, что перед отправлением в горы, даже на один день, необходимо как следует изучить маршрут.


    Теги:
    Туризм Общество Спасение Алматинская область МЧС
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