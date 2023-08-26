20:50, 25 Август 2023 | GMT +6
Двое туристов потерялись в ущелье Котырбулак
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талгарском районе в ущелье Котырбулак двое туристов, потерявшись, вызвали спасателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошел 24 августа. В 22:14 спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС нашли потерявшихся в районе туристического комплекса Алматау (ущелье Котырбулак), которые при спуске в сторону Медео прошли указатель и заблудились.
В МЧС напомнили, что перед отправлением в горы, даже на один день, необходимо как следует изучить маршрут.