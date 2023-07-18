Двое тигрят появились на свет в Карагандинском зоопарке

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинском зоопарке впервые за 15 лет в молодой семье тигров появились детеныши. Это самочка и самец, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В карагандинском зоопарке сформировалась половозрелая пара. Самец по имени Батыр и самка тигрица Миа стали родителями 2-х тигрят.

«Батыр у нас живет уже давно, несколько лет. Мы его приобрели в 2020 году у частного зоопарка. Год назад посадили эти пары в соседние вольеры, чтобы они почувствовали запах друг друга. Поставили им топчаны, чтобы они друг друга видели и привыкали. В течении года они соседствовали и дружили. Затем, когда наша самочка Мия стала половозрелой, мы в прошлом году где-то зимой, в начале этого года начали их сводить. Открыли доступ к вольеру, они стали ходить в гости к друг другу. Получилась у них любовь и в результате их общения в начале июня появились детеныши, довольно крепкие, но мы их никому не показывали, они были так сказать в инкубационном периоде», - говорит директор зоопарка Гульнар Адамбекова.

Сейчас у тигрят еще идет период лактации, они едят материнское молоко. Мама тигрят Мия находится на усиленном питании. Но, как говорят сотрудники зоопарка, в связи с тем, что сейчас идут очень жаркие дни, ни Мия, ни детки много не едят. Поэтому дополнительно им ввели в рацион мелко рубленное мясо первой категории. Семейству дают мясо на косточке, чтобы они могли разрабатывать зубные полости рта.

Как оказалось Мия - очень хорошая мама.

«Сначала мы ставили им дополнительные тазики с водой, и Мия прям купала там своих детенышей. Мы закрыли детенышей, и не показывали их, как и положено у людей, на сорок дней. Затем мы наполнили бассейн, и Мия все время следит за ними, усиленно их кормит, сама их купает, тщательно по несколько раз в день», - говорит директор зоопарка.

Как установили ветеринары зоопарка, это самец и самочка.