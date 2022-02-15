Двое связистов попали в реанимацию после хлопка парогенератора в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Двое работников АО «Казахтелеком» попали в реанимацию после внезапного хлопка парогенератора в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС.
Двое работников «Казахтелекома» проводили очистку от льда кабельной канализации в районе кафе «На горке» по проспекту Алии Молдагуловой. Это было необходимо для обеспечения проходимости кабельных каналов.
«Во время работ произошел хлопок парогенератора, использовавшегося для выделения паров. В результате пострадали двое мужчин 25 и 44 лет, которые были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Актобе. Они находятся в реанимации. Обстоятельства происшествия выясняются», - сообщили в пресс-службе ДЧС.
Состояние пострадавших тяжелое, но стабильное.
«Начато расследование происшествия», — проинформировал руководитель отдела областного управления по инспекции труда Куаныш Камиев.
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