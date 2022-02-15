Двое связистов попали в реанимацию после хлопка парогенератора в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Двое работников АО «Казахтелеком» попали в реанимацию после внезапного хлопка парогенератора в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС.

Двое работников «Казахтелекома» проводили очистку от льда кабельной канализации в районе кафе «На горке» по проспекту Алии Молдагуловой. Это было необходимо для обеспечения проходимости кабельных каналов.

«Во время работ произошел хлопок парогенератора, использовавшегося для выделения паров. В результате пострадали двое мужчин 25 и 44 лет, которые были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Актобе. Они находятся в реанимации. Обстоятельства происшествия выясняются», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Состояние пострадавших тяжелое, но стабильное.

«Начато расследование происшествия», — проинформировал руководитель отдела областного управления по инспекции труда Куаныш Камиев.