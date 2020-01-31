Двое суток в степи: житель ВКО с обморожением доставлен в больницу

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане завершены поиски сельчанина, который двое суток провел в степи, он с обморожением доставлен в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС рассказали, что вечером 28 января на службу «112» службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ поступило сообщение о том, что утром мужчина вышел из села Саржал в направлении зимовки, но до нее не дошел.

В данный район сразу была направлена поисковая группа спасателей 7-го подразделения города Семей на автомобиле высокой проходимости «Нива-Марш» в составе 5 человек и с хозяином крестьянского хозяйства.

«Все время в пути следования и на момент поисковых работ, в степной зоне, шел снег, дул сильный западный ветер, что затрудняло движение высокопроходимой техники», - отметили в ДЧС ВКО.

Утром 29 января хозяин крестьянского хозяйства вышел на связь по сотовому телефону с пропавшим сельчанином, который сообщил, что находится в степной зоне, потерял ориентир, и не может указать свои координаты. После чего его телефон отключился и больше на связь он не выходил», - рассказали в пресс-службе департамента.

Поисковые работы проводились весь день 29 января до наступления темноты. Спасателями было обследовано семь зимовок, а также степная зона до угольного разреза «Каражыра». На следующий день поиски были продолжены. Ближе к полудню, находясь примерно в 18 километрах от угольного разреза, спасатели получили информацию о том, что потерявшийся гражданин дошел до рабочего поселка в 10 километрах от «Каражыра», и находится в медпункте. Ему была оказана первая медицинская помощь. Предварительный диагноз: обморожение пальцев обоих ног и носа. На автомобиле скорой помощи, принадлежащему угольному разрезу, сельчанин был доставлен в город Семей и госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.

Напомним, что в два дня в Восточном Казахстане стоят 30-ти градусные морозы.





Фото иллюстративное: oren1.ru